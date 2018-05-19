MOSKOVA/BÜKREŞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Rusya ve Romanya'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından Moskova’da düzenlenen etkinliğe, Rusya’da eğitim gören Türk öğrencilerle Türkoloji bölümünde okuyan yabancı öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve RTİB Başkanı Naki Karaaslan’ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler Türkçe şiirler okudu, Türk halk müziği eserleri icra etti.

- Bahar Yürüyüşü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle "13. Geleneksel Bahar Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin organize ettiği ve kentin en büyük caddelerinden Calea Dorobantilor'dan geçen yürüyüş güzergahı boyunca Türkiye ve Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, marşlar okudu.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, yürüyüş sonrasında yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 13 yıldır yapmakta olduğumuz Bahar Yürüyüşümüzü bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdik. Bu yıl siz kıymetli vatandaş ve soydaşlarımıza ilaveten, Romen dostlarımız ile Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan kardeşlerimiz de bizlerle birlikte yürüdü. Türk dünyasının farklı renkleri ve bayrakları ahenk içinde gururla bir araya geldi." dedi.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan büyük önder Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad eden Büyükelçi Ertaş, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda ve 15 Temmuz’da şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

