CEBEL/TİFLİS (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bulgaristan ve Gürcistan'da kutlandı. Bulgaristan'daki 19 Mayıs kutlamaları, ülkenin güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Cebel kentinin yerel bayramıyla aynı güne denk geldi. Eski komünist rejimin uyguladığı asimilasyon kampanyasına karşı direnişin 29. yıl dönümü dolayısıyla Cebel'de yapılan törene Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer'in yanı sıra Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de katıldı. Belediye Başkanı Ömer, burada yaptığı konuşmada, “Bugün çifte bayram kutluyoruz. Güzel şehrimizin bayramı ve Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bizlere çifte mutluluk veriyor.” dedi. Bulgaristan’da 19 Mayıs'ta Türk ve Müslümanların dinini yasaklamaya çalışan, isimlerini zorla değiştiren komünist diktatörlüğüne karşı direnişin Cebel’de 19 Mayıs 1989'da başladığını anımsatan Ömer, Berlin duvarının yıkılışı ile simgelenen, Doğu Avrupa’daki komünizme karşı direnişin Cebel’den başlamış olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Kutlamanın yapıldığı meydanda alkışlarla "Atatürk" ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine atfen "Birlik" sloganları ile karşılanan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da 19 Mayıs'ın Bulgaristan ve Türkiye’nin ortak sınırının iki tarafında da kutlandığına işaret etti. Büyükelçi Ulusoy, "Soydaşlar, Balkan coğrafyasının tarihi mirasıdır. Bu coğrafyada her ülkenin kendi komşularında soydaşları var. Soydaşlar, vatandaşı oldukları ülkelerde birlikte yaşama kültürün en güzel nişanesidir." dedi. Bu arada Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Türk, Bulgar ve bazı yabancı öğrencileri bir araya getiren törende gençler, günün anlam ve önemine vurgu yapan şiirler okudu, marşlar ve Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi. - 19 Mayıs Tiflis'te de kutlandı Öte yandan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar, Türkiye Maarif Vakfı TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat, Türk iş adamları, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.