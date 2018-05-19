EDİRNE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de fener alayı düzenlendi.

Talatpaşa Caddesi'de toplanıp kortej oluşturan grup, ellerinde Atatürk fotoğrafları, Türk bayrağı ve fener taşıyarak, Atatürk Anıtı'na doğru yürüdü.

Kortejdekiler, burada Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bir anda başlayan sağanak nedeniyle program erken sona erdi.

Öte yandan kentteki özel bir okulun öğrencileri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirdi.

Okulun bando takımı eşliğinde ellerinde fenerler, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle 19 Mayıs'ı kutlayan öğrencilere vatandaşlar da eşlik etti.

Trakya Birlik mevkisinden başlayan yürüyüş, Mega Park önünde sona erdi.

