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"19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" ETKİNLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser salonunda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinde oluşan bir koro ve orkestra sahne alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler. Ardından 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Şahin ve Orgeneral Musa Avsever verdi. Programda engelli öğrencilerin spor gösterisi, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Programında sonunda, gösteri yapan öğrenciler 10 Yıl Marşı'nı söyledi, salonda bulunanlar da marşa eşlik etti.

Görüntü Dökümü:
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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- Öğrencilerin müzik dinletisi
- Öğrencilere ödül verilmesi
- Engelli öğrencilerin gösterisi
- 10. Yıl Marşı'nın okunması
- Detaylar

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