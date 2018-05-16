HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi nedir? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs şiirleri nelerdir? 19 Mayıs 2018 tatil mi? 19 Mayıs 1919 hakkında kısa bilgiler...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan resmi bir bayramdır. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'ne karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk bu önemli günü Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANMIŞTIR?

19 Mayıs kutlamaları ilk olarak 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak kutlandı. İlk 19 Mayıs, Beşiktaş Spor Kulübü'nün girişimleri sayesinde Fenerbahçe Stadı'nda kutlandı ve Galatasaraylı ve Fenerbahçeli çok sayıda sporcu bu günü beraber kutladı. Beşiktaş'ın kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetgeri Aşeni, Atatürk Günü'nün gençliğe adanması için 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını önerdi. Spor Kongresi'nde dile getirilen bu öneri kabul edildi ve Atatürk'ün onayıyla yasa haline getirildi.

20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 12 Eylül Darbesi'nin ardından bayramın adı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi.

19 MAYIS 2018 GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2018 yılında 19 Mayıs Cumartesi günü kutlanacak. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü resmi tatil olarak sayılsa da bu gün hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi günü çalışacak olanlar 19 Mayıs'ın resmi tatil sayılmasından dolayı günlük brütün iki katını alacaktır.

fft16_mf11381853

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'ı konserle kutluyorİstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs'ı konserle kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs 19 mayıs bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.