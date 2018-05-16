19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan resmi bir bayramdır. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'ne karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Atatürk bu önemli günü Türk gençliğine armağan etmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANMIŞTIR?



19 Mayıs kutlamaları ilk olarak 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak kutlandı. İlk 19 Mayıs, Beşiktaş Spor Kulübü'nün girişimleri sayesinde Fenerbahçe Stadı'nda kutlandı ve Galatasaraylı ve Fenerbahçeli çok sayıda sporcu bu günü beraber kutladı. Beşiktaş'ın kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetgeri Aşeni, Atatürk Günü'nün gençliğe adanması için 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını önerdi. Spor Kongresi'nde dile getirilen bu öneri kabul edildi ve Atatürk'ün onayıyla yasa haline getirildi.

20 Mayıs 1938 tarihli kanunla beraber 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 12 Eylül Darbesi'nin ardından bayramın adı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirildi.

19 MAYIS 2018 GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



2018 yılında 19 Mayıs Cumartesi günü kutlanacak. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü resmi tatil olarak sayılsa da bu gün hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi günü çalışacak olanlar 19 Mayıs'ın resmi tatil sayılmasından dolayı günlük brütün iki katını alacaktır.





