HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı.

19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu.

anıtkabir


PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Kafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattıKafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattı
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 19 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs bayramı Anıtkabir

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İşte Cumhuriyet Halk Partisi seçmen analizi! Şaşırtan sonuçlar....

İşte Cumhuriyet Halk Partisi seçmen analizi! Şaşırtan sonuçlar....

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

Kafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattı

Kafasındaki mermi 40 yıl sonra fark edildi! Sorduğu soru şaşkınlık yarattı

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Şort giyen hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'na rapor verildi!

Şort giyen hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'na rapor verildi!

Kadıköy’de panik yaratan olay! 200 yıllık tarihi bina...

Kadıköy’de panik yaratan olay! 200 yıllık tarihi bina...

Teknolojik müslümanlık

Teknolojik müslümanlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.