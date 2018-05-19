19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.
Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu.
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