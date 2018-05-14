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19 Mayıs için koşacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği "19 Mayıs Yol Koşusu” 13 Mayıs Pazar sabahı gerçekleşecek. 10 kilometrelik parkur Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda bitecek. 08.00-11.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı ile Küçükyalı arasında trafik tek şeritten gidiş-dönüş olarak verilecek.

19 Mayıs için koşacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 6. kez ‘yol koşusu’ düzenliyor. 13 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da start alacak koşu, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp yine Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Koşuya katılan atletler, Küçükyalı (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mithatpaşa Yerleşkesi Rektörlük Binası) girişinden geri dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kurallarına uygun olarak düzenlenen koşuya bu yıl yine geniş katılım bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, http://www.19mayisyolkosusu.com/ sitesi üzerinden online kayıt yapılan yarışmaya katılan tüm sporculara, anı madalyası, tişört, kumanya ve çeşitli ikramlar dağıtacak.

TRAFİĞE GEÇİCİ DÜZENLEME

Koşu günü sabah saat 08.00’den itibaren Cumhuriyet Bulvarı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Küçükyalı’ya kadarki bölümünde trafik tek şeritten gidiş-dönüş olarak verilecek.

Cumhuriyet Bulvarı’nın Pasaport-Konak istikameti ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Konak-Küçükyalı istikameti koşu nedeniyle trafiğe kapatılacak. Yarış bitimiyle birlikte saat 11.00’den itibaren trafik akışı normal düzenine dönecek.

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