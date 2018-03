19 Mayıs için okuma vakti

Öğrencilere kitap dağıtan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve birer kitap dostu olmalarını sağlamaktır” dedi.

19 Mayıs Belediyesi, ilçede bulunan Anadolu Lisesinde öğrencilere kitap dağıttı. Kitap dağıtımına katılan Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, söyleşi yaparak hayat tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerinin kitap dostu olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Topaloğlu, öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak öğütler verdi.

“Amacımız öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve birer kitap dostu olmalarını sağlamaktır” diyen Başkan Topaloğlu öğrencilere hitaben şunları söyledi: “Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti Projesi’ni destekliyoruz. Sizleri her gün en az 20 dakika kitap okumaya davet ediyorum. Başladığınız her yeni kitap limanda demirlenmiş gemiyle denizlere açılmaktır. Her kitap yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar demektir. Daha çok kitap okumak kendinizi daha iyi ifade etmeniz anlamına gelir.”