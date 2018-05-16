19 Mayıs kutlamaları başladı

Etkinlikler kapsamında yarın “Atam Işığında Eğlenerek Spor Yapıyoruz” etkinliği Atila Topaloğlu Sahası’nda yapılacak. Gün içerisinde KKTC’deki tüm bölgelerde çocuk onkoloji servisine bağış toplanacak. Saat 10.00’ da TMK’da, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Etkinlikleri çerçevesince bu hafta için ortak yapılan “Atam Işığında Çevremizi Konuşuyoruz” söyleşisi yer alacak.

Etkinlikler kapsamında bugün ise “Atam Işığında Geleceğe Sürüyoruz” diye adlandırılan, bisiklet sürme etkinliği Güzelyurt bölgesinde yapılıyor. Lefke’de ise “Atam Işığınla Geleceği Şekillendiriyoruz” diye isimlendirilen duvar boyama etkinliği gerçekleştiriliyor. Gazimağusa’da Citymall Alışveriş Merkezi’nde Streetball, Gençhatlon, Sinema ve Namık Kemal Lisesi okul orkestrası konseri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre etkinlikler 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Atam İzindeyiz” anlayışı ile etkinlikler düzenliyor.

İlk etkinlik dün Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtında saat 9.30’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in yaptığı açılışla başladı.

Söyleşiye, Türkiye’nin en popüler çevre biyologlarından olan, 30’dan fazla kitabı olan, 40 bin sayfadan fazla bilimsel yazıya imza atmış Prof. Dr. Ali Demirsoy ve AKUT kurucusu Ali Nasuh Mahruki de katılacak.

Ali Nasuh Mahruki aynı gün 15.30’da “Atam Işığında Geleceğe Tırmanıyoruz” dağcılık etkinliğinde Bufavento kalesine yapılacak yürüyüşe de katılarak gençlere öncülük edecek.

17 Mayıs Perşembe günü “Atam Işığında Engelleri Aşıyoruz” Gençhatlon etkinliği saat 10.00’da Lefkoşa LTL, SSEML, LAGSL, 20 TFL okullarında kurulacak parkurlarda yapılacak. Aynı saatlerde AKM’de “Atam Işığında Önemini Konuşuyoruz” söyleşisi gerçekleşecek.

Her okuldan gelecek okul temsilcileri Atatürk ilkelerinin Kıbrıs Türk gençliği için ne ifade ettiğini tartışacağı etkinlikte gençlere medya temsilcileri de eşlik edecek.

Geçitkale Havaalanı’nda saat 10.00’da Sivil Havacılık Federasyonu bölge okullarına “Atam Işığında Yükseliyoruz” sivil havacılık görselleri yaparak istikbalin göklerde olduğu vurgusu yapılacak.

18 Mayıs Cuma günü gençler gruplar halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve askeri kurumları ziyaret edecek.