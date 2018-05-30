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19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

Eğitimlerini tamamlayan 130'u kadın 653 öğrenci, törenle mezun oldu - Okul müdürü Cihan Alagöz: - "Türk Polis Teşkilatı, anayasa ve yasalara sadakatle bağlı kalarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı kendine ilke edinerek, gece gündüz canı pahasına görevini yerine getirmektedir"

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda iki yıllık eğitimlerini tamamlayan 130'u kadın 653 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz, okulun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki yıllık eğitim öğretimin ardından mezun olan polislerin ülkenin dört bir yanına dağılarak görev alacağını söyledi.

Mezunların eğitimlerini başarıyla tamamlayarak polislik mesleğinin gerektirdiği tüm donanıma sahip, hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, vatan ve millet sevgisi ile hizmete hazır olduğunu anlatan Alagöz, "Kurulduğu günden bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı anayasa ve yasalara sadakatle bağlı kalarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı kendine ilke edinerek, gece gündüz canı pahasına görevini yerine getirmektedir." dedi.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak da polisin anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiyle büyük özveri içinde görev yaptığını vurgulayarak, devletin bekası, ülkenin huzur ve güvenliği için yeminine bağlı kalarak en zor şartlarda bile görevini yerine getireceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren polis adaylarına çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra polis adayları, yemin edip diplomalarını aldı.

Törene Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile davetliler ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

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Cihan Alagöz mezuniyet töreni Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu

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