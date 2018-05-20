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19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan beş bilen 157 kişiye 55'er bin lira!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 19 Mayıs Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto 1123. hafta çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Daha önce 3 kez devir eden Sayısal Loto'da büyük ikramiye, kural gereği beş bilenlere dağıtıldı. 8 milyon 600 bin lirayı aşan Sayısal Loto'nun büyük ikramiye, böylece 157'ye bölündü. 19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları, 1123. haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin tüm detayları haberimizde.

19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan beş bilen 157 kişiye 55'er bin lira!

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 1123. hafta Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmadı. Devir kuralı gereği, Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye beş bilenlere dağıtıldı. Yani yaklaşık 8 milyon 635 bin lira olan ikramiye, 157'ye bölündü. Beş bilenler kişi başına 55'er bin lira kazandılar. 19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları detayları ile haberimizde.

19 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 123'ücü hafta çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 11 milyon 352 bin 89 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 247 bin 183 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 255 bin 988 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.

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GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

  1. haftanın Sayısal Loto sayıları: 02 - 03 - 09 - 21 - 32 - 42

12 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 700 bin 145 lira 8 kuruş haftaya devretti. Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 164 kişi 5 bin 220 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9.672 kişi 67,15 TL ve 3 bilen 175.746 kişi 10,30 TL alacak.

sayisal-loto-sonuclari

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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