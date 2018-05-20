19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'dan beş bilen 157 kişiye 55'er bin lira!

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 1123. hafta Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmadı. Devir kuralı gereği, Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye beş bilenlere dağıtıldı. Yani yaklaşık 8 milyon 635 bin lira olan ikramiye, 157'ye bölündü. Beş bilenler kişi başına 55'er bin lira kazandılar. 19 Mayıs Sayısal Loto sonuçları detayları ile haberimizde.

19 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 123'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 5, 21, 24, 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 123'ücü hafta çekilişinde 5 bilen 157 kişi 55 bin 748 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 34 kişi 67 lira 85'er kuruş, 3 bilen 190 bin 923 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.