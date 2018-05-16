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19 Mayıs Tenis Turnuvası şampiyonlarına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan tenis turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

19 Mayıs Tenis Turnuvası şampiyonlarına ödül

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından, Korkut Ata Üniversite'si tenis kortunda gerçekleştirilen müsabakalara, erkeklerde 32, bayanlarda 16 ve 8 yas kategorisinde 9 olmak üzere toplam 57 sporcu katıldı.

İki gün devam eden karşılaşmalarda erkekler A kategorisinde birinci Eren Emre, ikinci Fatih Şahin, erkekler B kategorisinde birinci Ahmet Özer, ikinci Mehmet Nalca, bayanlarda birinci Sibel Tekin ve ikinci Merve Nisa Taştan oldu. 8 yaş kategorisinde ise Aras Demir birinci, Büşra Ulusoy ikinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri Osmaniye Korkut ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanli, öğretim görevlisi İsmail Dehri ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Cingöz tarafından verildi. Tenis İl Temsilcisi Oktay Deniz, turnuvaya Osmaniye dışında Hatay ve Adana'dan da sporcuların katıldığını, seyir zevki yüksek maçların oynandığını belirterek, en önemlisinin ise 8 yaş kategorisinde geleceğin tenisçileri olacak çocukların turnuvada yaptıkları mücadele olduğunu söyledi.

Oktay Deniz, önceliklerinin çocuklara tenis sporunu sevdirmek ve tenis sporuna olan ilgilerinin devam etmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Logoglu'na, tenis kortlarında düzenlenen faaliyetlerde destek olan ve ödül törenine iştirak ederek kendilerini onurlandıran Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Murat Türk basta olmak üzere üniversite personeline teşekkür etti. (DHA)

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