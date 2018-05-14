19 Mayıs'a özel “Atatürk ve Gençlik Fotoğrafları” Sergisi Trump AVM’de

İSTANBUL, (DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında “Atatürk ve Gençlik Fotoğrafları” sergisine ev sahipliği yapacak.

Sergi kapsamında Atatürk’ün gençlerle birlikte çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafları Trump AVM içerisinde yer alacak. AVM'nin zemin katında açılacak Atatürk’ün az görülmüş fotoğraflarının halkla buluşacağı sergi ücretsiz olarak 14-20 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.

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