İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesince mesir macununun mucidi Merkezefendi adına düzenlenen "19. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali" başladı. Merkezefendi Camisi'nin yanında gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe halkıyla beraber hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Aydın, 19 yıl önce Merkezefendi'yi geleneksel tıpla alakalı önemli bir yer haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Bulunduğumuz nokta geçmişle bugünün ve geleceğin buluştuğu ve kucaklaştığı bir mekan olacak. Bu anlamda sizlerden aldığımız destek ve yetkiyle büyük mesafe kat ettik. Merkez Efendi Hazretleri hemen yanı başımızda yatıyor. Onun manevi denetimi altındayız." diye konuştu. Merkez Efendi'nin özelliklerinden yola çıkarak Türkiye'de geleneksel tıpla modern tıbbın kucaklaşmasını istediklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti: "Türkiye'de bir hekim çıktı. 'Kansere ilaç buldum.' dedi. Bu hekim o günün Türkiye'sinde meslekten ihraç edildi. Geleneksel olanı destekleyen anında dışlanır ve anında ihraç edilirdi. Bugün gelinen noktada o kadim değerlerle modern tıp Türkiye'mizde kucaklaşmıştır. Tıpkı devletle milletin kucaklaşması gibi geleneksel değerlerle modern değerler kucaklaştı. Şükürler olsun bunda da Zeytinburnu'nun, sizlerin çok büyük katkısı vardır. Düşünsel anlamda burada bir devrim gerçekleşmiştir. Geçmişle gelecek kucaklaşmıştır."

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise 29 Nisan'da Zeytinburnu Belediyesi'yle beraber çok önemli bir tıp festivali düzenlediklerini belirterek, "Bugün de burada 19'uncusu düzenlenen festival için sizlerin misafiri olduk. Hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi. Açılışta vatandaşlara hitap eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Belediye Başkanı Aydın ve ekibini tebrik ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaşamımın çoğu Zeytinburnu'nda geçti. İlçenin hemen her yerini bilirim. Buralar bir başka geliyor insana. Adeta gıpta ediyorum. Geleneksel mimariyle yapılan iş yerleri ve evler, tarihi dokunun ortaya çıkarılması, Merkez Efendi Türbesi ve Camisi, inşa ve ihya faaliyetleriyle bütün panoramaya bakınca insanın ruhunu ve gözünü dinlendiren bir hal aldı. İnsanlar bazen yaşarken değil yaşamını yitirdiklerinde hizmet ederler. Bu da herkese nasip olmaz. Olsa olsa gönül dünyamızı zenginleştiren insanlara nasip olur. 'Şerefü-l mekan bil-mekin.' der eskiler. Bir yerin şerefi ve kıymeti orada bulunanlarla ölçülür. Burada medfun bulunan Merkez Efendi başta olmak üzere mezarlıklarda birbirinden kıymetli, yaşadığı dönemde kıymetli eserler ortaya koyan insanlarımız bulunuyor. Allah hepsinden razı olsun."

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu ise seçim sonrası ilk konuşmasını gerçekleştirdiğini dile getirerek, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Hükumet Sistemi'nin işleyişi hakkında bilgiler veren Babuşcu, "Onun çalışmalarını kolaylaştıracak kanun düzenlemeleri ve elbette ki denetim yetkisiyle de önümüzde kesintisiz 5 yılla sizlere hizmet taşımaya çalışacağız. Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanımızın tanımladığı şekilde hem teşekkür hem de almamız gereken ders ya da seçmenin verdiği mesajı aldık anlayışı içerisinde AK Parti olarak değerlendireceğiz. Evlerde sohbetlerde esnafımızla ayak üstü konuşmalarda dinlediğimiz ve bir şekilde yansıdığını da gördüğümüz bu tablonun iyileştirilmesi, hataların, eksiklerini ve yanlışların giderilmesi ve telafi edilmesiyle inşallah 5 yıl sonra huzurunuza geldiğimizde şikayetleri gidermiş, haklı bir şekilde hizmetlerini takdim edebileceği zeminde buluşmayı diliyoruz." diye konuştu. Konuşmaların ardından platformdan ve festival alanını yukarıdan gören yerlerden mesir macunu dağıtıldı.