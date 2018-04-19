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19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi her ayın 9, 19 ve 29. gününde piyango çekilişi gerçekleştirmektedir. Ancak yakında 23 Nisan özel çekilişi var. Bugün yani 19 Nisan günü Milli Piyango çekilişi yapılacak mı?

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

Normal şartlar bir Milli Piyango çekiliş gününe daha geldik. Nitekim normalde her ayın 9, 19 ve 29. günlerde Millii Piyango çekilişi yapılır. Ancak bu ay özel bir gün için özel bir çekiliş yapılacak. 23 Nisan'da Milli Piyango özel çekilişi gerçekleştirilecek. Peki bu durumda bu akşam yani 19 Nisan akşamı da çekiliş olacak mı?

19 Nisan'da Milli piyango çekilişi var mı sorusunun cevabı hayır yok. Bunun yerine 4 gün sonra 23 Nisan özel çekilişi gerçekleştirilecek.

23 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel çekilişinin son kısmı akşam 18.00'de yapılacak. Canlı olarak da izlenebilecek bu kısımda amorti ve büyük ikramiye için çekiliş gerçekleştirilecek. 23 Nisan Milli Piyango sonuçları da bu saatten sonra belli olmuş olacak ve bilet sorgulama ancak bu saatten sonra yapılabilecek.

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