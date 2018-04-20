19 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları: Bir milyon 681 bin lira sahipsiz kaldı! (MPİ Süper Loto sonucu sorgula)

Süper Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Her perşembe heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Süper Loto çekilişinde, noter ile çekiliş komitesi hazır bulundu. Vatandaşlara da açık olan Süper Loto çekilişi ile 1-54 sayılarını içeren küreden 548. haftanın şanslı altı sayısı çekildi. Fakat 19 Nisan Süper Loto sonucuna göre altı bilen çıkmayınca bir milyon 681 bin lira olan ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 NİSAN

haftanın şanslı sayıları 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.