19 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları: Bir milyon 681 bin lira sahipsiz kaldı! (MPİ Süper Loto sonucu sorgula)

Süper Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Her perşembe heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasında yapılan Süper Loto çekilişinde, noter ile çekiliş komitesi hazır bulundu. Vatandaşlara da açık olan Süper Loto çekilişi ile 1-54 sayılarını içeren küreden 548. haftanın şanslı altı sayısı çekildi. Fakat 19 Nisan Süper Loto sonucuna göre altı bilen çıkmayınca bir milyon 681 bin lira olan ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin detayları...
Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 681 bin 587 lira 43 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15'er kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Devreden çekilişte, 2 milyon 55 bin 272 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 485 bin 850 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 413 lira 31 kuruş kamuya aktarılacak.
Süper Loto'nun 547'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 25, 29, 36, 47, 51 oldu.
MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı: 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.
SÜPER LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?
1)Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
2)İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,
3) Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.
4) Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.
5) İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.
6) Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.
7) Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.
8) 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
9) Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NERELERDEN ALINABİLİNİR?
Süper Loto 6/54 oyununda; (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 500.000 TL'ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?
Milli Piyango İdaresine ait Süper Loto ve diğer çekilişler, oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda basın ve kamuoyuna açık olarak; oyunların çekiliş planlarında belirtilen çekiliş tarih ve saatlerinde yapılmaktadır. Oyun planlarına göre Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, 29'unda ve belirtilecek özel çekiliş tarihleri ile 31 Aralık günü Yılbaşı Özel Çekilişi yapılır. Sayısal Loto çekilişi haftanın Cumartesi, Şans Topu Çekilişi Çarşamba, On Numara Çekilişi Pazartesi ve Süper Loto Çekilişi Perşembe günleri yapılır.
Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır. Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır. Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oyunlarının küreleri ise özel üretilmiş olup, yalnız Şans Topu oyunu çekilişinde oyununun özelliği nedeniyle iki adet küre kullanılır. Toplar küreye konmadan önce dikey bir durumda tek tek sıralanarak dizilmek suretiyle çekilişe geçilir. Toplar 78 gr. ağırlığındadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır.
Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur.
İkramiye kazanan numaralar anında belirlenir, kayıt ve tutanakları noterle beraber düzenlenip, çekiliş heyetince sistem merkezine iletilir.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum