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19. Tarım ve Seracılık Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen festival, "Yörük Göçü" etkinliğiyle başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük Göçü" etkinliği yapıldı.

Yörüklerin yaylaya göçlerini canlandıran vatandaşlar, yörük kıyafetleri ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle, Karatepe Stadyumu'na yürüdü. Etkinliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına festivali anlamlı bulduğunu ifade etti.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da geçmişin unutulmaması, birlik ve beraberlik oluşturmak amacıyla başlattıkları festivalin, her geçen yıl bir önceki yıla göre daha güzel ve geniş katılımla gerçekleştiğini dile getirdi.

Halkın ilgisini çeken Yörük göçüyle kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Bu yıl Yörük göçünde 41 mahallemiz geçiş yaptı. Binlerce kişi sokakları doldurdu. Burası her alanda marka bir ilçe. Dolayısıyla bunun en önemli lokomotifi festivalimiz oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Seğmen ekibi gösteri yaptı. Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılan ay-yıldız gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Stattakilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Festival, pazar yapılacak güreşlerle sona erecek.

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