19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 6-8 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan belgesel film ve fotoğraf yarışmalarına başvurular başladı.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl yan temasının "Mahalle Kültürü" olduğunu belirtti.
Yarışmalara başvuruların 8 Ağustos'ta sona ereceğini anımsatan Ürkmezer, "Safranbolu kendini sanatla, kültürle ve restorasyonla ifade etme yolunu seçti. Bu da 1994'te UNESCO tarafından tescillenmiş. Safranbolu, Osmanlı'dan günümüze kendisini korumayı bilmiş, kültürünü gelecek nesillere ve kentimizi ziyaret eden yerli yabancı misafirlere geçmişten aldığı gibi yansıtmayı başarmış ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisidir. " değerlendirmesinde bulundu.
Ürkmezer, 6-8 Eylül'de yapılacak festivalin tanıtım argümanlarının başında Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda yine pek çok belgesel ve fotoğraf sanatçısını, kendini sanata adamış duayenlerimizi bir araya getiren festival, Safranbolu'muzun tanıtımında da önemli rol oynamakta. Yine her yıl düzenlenen belgesel film ve fotoğraf yarışması ile çok sayıda sanatsever bir araya gelmekteler. Yarışmaya katılacak sanatseverlere şimdiden başarılar diliyorum. Festivalde görev alacak, büyük bir efor sarf edecek başta jüri üyelerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma yine şimdiden kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum."
Belgesel film yarışmasının jürisinin yönetmen Hilal Saral, senarist ve yönetmen Biket İlhan, oyuncu Murat Ünalmış, Azerbaycanlı yapımcı ve yönetmen Nadir Maçanov'dan oluştuğunu belirten Ürkmezer, fotoğraf yarışması jürisinde ise gazeteci-yazar Coşkun Aral, fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Abdurrahman Antakyalı, Melih Zafer Arıcan'ın bulunduğunu kaydetti.
Fatih Ürkmezer, fotoğraf yarışmasına katılacakların dijital ortamda başvuru yapabildiğini, belgesel film yarışmasına katılacakların belgesel filmlerini CD'lerini göndererek yarışmaya katılabildiklerini bildirdi.
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