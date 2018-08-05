İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli sergi, atölye, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan "19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.
Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin kapanış töreni dans gösterileri eşliğinde Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
Festival bünyesinde her yıl verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne ise bu yıl oyuncu Rutkay Aziz ve Nevra Serezli değer görüldü.
Törende ayrıca her yıl festival kapsamında düzenlenen "Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması"nın son turu da gerçekleştirildi ve bu yılın birincisi Slovakya oldu.
Yurt dışından gelen üniversite öğrencilerinin de katıldığı festivalde, "Uluslararası Heykel Sempozyumu", "Güler Ertan Fotoğraf Yarışması", "Geleneksel El Sanatları Sergisi", "Çocuk El Sanatları Atölyesi" gibi çeşitli etkinliklerde sanatseverlerle buluştu.
Festival kapsamında aynı zamanda Fatih Erkoç, Selda Bağcan, Şevval Sam, Edis ve Doğukan Manço sahne aldı.
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum