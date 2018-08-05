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"19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

"19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli sergi, atölye, gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapan "19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin kapanış töreni dans gösterileri eşliğinde Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Festival bünyesinde her yıl verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne ise bu yıl oyuncu Rutkay Aziz ve Nevra Serezli değer görüldü.

Törende ayrıca her yıl festival kapsamında düzenlenen "Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması"nın son turu da gerçekleştirildi ve bu yılın birincisi Slovakya oldu.

Yurt dışından gelen üniversite öğrencilerinin de katıldığı festivalde, "Uluslararası Heykel Sempozyumu", "Güler Ertan Fotoğraf Yarışması", "Geleneksel El Sanatları Sergisi", "Çocuk El Sanatları Atölyesi" gibi çeşitli etkinliklerde sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında aynı zamanda Fatih Erkoç, Selda Bağcan, Şevval Sam, Edis ve Doğukan Manço sahne aldı.

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19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"

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