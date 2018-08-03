19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki Ufuk Memiş, evinde ölü bulundu.
Derebahçe Mahallesi'nde anne ve babası ile yaşayan Ufuk Memiş'i yatakta hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.
Memiş'in cesedi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ankara Garı saldırısı davasında sanıklar için karar verildi
Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum