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19 yaşındaki üniversite öğrencisi milletvekili aday adayı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alper Can Öntürk, milletvekili aday adaylığı için AK Parti'ye başvuru yaptı

Kastamonu'da üniversite öğrenimi gören 19 yaşındaki Alper Can Öntürk, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye başvuru yaptı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 1. sınıf öğrencisi Öntürk, AK Parti Genel Merkezine giderek memleketi Van'dan milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Öntürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en genç milletvekili olmak istediğini söyledi.

Bugüne kadar AK Parti'de genel merkez Van'da gençlik kollarında çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Öntürk, "Parti teşkilatımızda görev yaptığımız kardeşlerimiz aday adayı olmamı istedi. Türkiye'nin en genç yaş ortalamasına sahip Van'da gençleri temsilen aday olmamın uygun olacağını söylediler, ben de yola çıktım. Beklemediğim kadar olumlu tepiler aldım. Herkesin destekçim olması beni mutlu etti." dedi.

Gençlerin Meclis'te olması gerektiğine inandığını dile getiren Öntürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gençlerin temsil makamı olarak Meclis'te yer alması çok önemli. 17'sinde tankın önüne çıkıp darbeyi engelleyen genç Meclis'te de halkı için çalışabilir. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'nin geleceği gençlerle gelecek' sözüyle ben de Doğu Anadolu'da en genç aday olarak yola çıktım. Gençleri Meclis'te en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Milletvekili olması durumunda gençlere yönelik çalışma yapacağını anlatan Öntürk, "Van'da yatırımların artması için elimden geleni yapacağım. Bunun yanında bölge turizminin gelişmesi için projelerim var." ifadelerini kullandı.

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