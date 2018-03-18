1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında denize iniliyor

ÇANAKKALE (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Asya ve Avrupa denizin üzerinden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birbirine kavuşmuş olacaktır. Millet olarak gururla, iftiharla sahip olacağımız, asırlar boyu göğsümüzü kabartacak 'dünyanın uzun açıklıklı asma köprüsü' unvanıyla bir hayali daha gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni"nde, yüklenici firmalar adına yaptığı konuşmada, köprünün temelinin geçen yıl atıldığını anımsattı.

Aradan geçen süreçte önemli mesafeler katedildiğini belirten Özdemir, "Köprünün tüm zemin etütleri, hafriyat ve deniz dibi tarama çalışmalarıyla kesonların imal edileceği kuru havuzlar tamamlandı. Geçen cuma projenin finansman çalışmalarını tamamladık. İnşallah bugün kesonların ilk betonunu atacağız. Aynı zamanda köprünün Asya tarafındaki ayağına da ilk kazık çakım işlemini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.