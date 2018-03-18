1915 Çanakkale Köprüsü’nde tören

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ve Kule Temel Kazık Çakma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de bitirileceğini söyledi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki bakanlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diğer yetkililer katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından, temel atma törenine geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptırdığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler hem 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ve Kule Temel Kazık Çakma hem de telekonferans bağlantısıyla bölgede inşa edilen Alçıtepe Camisi temel atma, Kilitbahir Kalesi ve Fatih Camisi açılış törenlerini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de bitirileceğini açıkladı.
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