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1966 model minibüsüyle kampların ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaşayan 29 yaşındaki Utku Can Demir'in ön camları dışa açılan 52 yaşındaki T1 serisi Volkswagen minibüsü, görenlerin ilgisini çekiyor

BALIKESİR (AA) - Kocaeli'de yaşayan 29 yaşındaki Utku Can Demir'in ön camları dışa açılan 1966 model T1 serisi Volkswagen minibüsü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Bir organizasyon için ailesiyle Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırsat buldukça kamplara katıldığını, çocuklarının da bu kültürü edinmesini amaçladığını söyledi.

Minibüsünün 52 yaşında olduğu belirten Demir, "Bu aracı 2012 yılında aldım. O tarihten beri devam eden bir restorasyon süreci vardı. 6 yıllık onarım yeni tamamlandı ve kamplara hazır hale geldi. Sabaha karşı 03.00 gibi restorasyon tamamlanır tamamlanmaz yola çıktık desem yerdir." diye konuştu.

Demir, böyle bir minibüse sahip olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Parayla satın alınamayacak şeylerden bir tanesi. İşin içinde belli bir maddiyat var ama bu, insan hayatındaki çok ciddi maliyetlerden biri değil ve çok fazla şey veriyor insana. Dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar veriyor. Bu paylaşımlar, karşınızdaki tanımasanız bile bir selamlaşmayla çok ciddi muhabbetler, dostluklar, arkadaşlıklar ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye kamp minibüs Volkswagen

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