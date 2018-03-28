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1970 Gediz depreminde hayatını kaybedenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden bin 86 kişi dualarla anıldı.Eskigediz Belediye Başkanlığı, Eskigediz halkı ve 239 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkez üstü Akaçaalan Mahallesi hakının katsıyla yapılan hayır organizasyonunda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, kazanlarda 3 bin kişilik helva yapıldı ve etli pilav ile ayran ikram edildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden bin 86 kişi dualarla anıldı.
Eskigediz Belediye Başkanlığı, Eskigediz halkı ve 239 kişinin hayatını kaybettiği depremin merkez üstü Akaçaalan Mahallesi hakının katsıyla yapılan hayır organizasyonunda, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, kazanlarda 3 bin kişilik helva yapıldı ve etli pilav ile ayran ikram edildi. Mahalle meydanında imece usulü yapılan irmik helvaları, meydanda halka ikram edilirken yaşlıların evlerine belediye araçları tarafından dağıtıldı. Yapılan hayırın gün boyunca tüm camilerde dağıtılacağı açıklandı. Eskigediz Akçaalan Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamalarda, ’’Gece saat 23.05’de sadece 6 saniyede büyük bir gürültü ile sallandık. Sonra her yerde yangın çıktı. Sadece Akçaalan Mahallemizde 239 kişi hayatını kaybetti. Çok acılar çektik. Çoğu aileler tümüyle yok oldu. Yetim çocuklarımız evlatlık verildi. Biz her sene bu hayrımızı yapıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın’’ dedi.
Yıllardır bu hayır yemeği geleneğini sürdüklerini ve 1970 depreminde hayatını kaybeden hemşerilerini asla unutmadıklarını belirten Eski Gediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Eskigediz halkı, Akçaalan Mahalle halkı ve belediye olarak birlik beraberlik içinde mahalle meydanında kurduğumuz kazanlarda helvalarımızı yapıyoruz. Her haneye dağıtıp ayrıca Camilerimize’de okunacak mevlit sonrası dağıtılmak üzere gönderdik. Rabbim 1970 depreminde ölenlerin mekanlarını cennet eylesin. Bölgemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini göz ardı etmeden yapılanma çalışmaları yapmalıyız. Hayır yemeğinin yapılmasında ve helva yapımına katkıda bulunan Akçaalan Mahallesi sakinlerine, Eskigediz halkına teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hiç bir zaman unutturmayacağız’’ ifadelerini kullandı.

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