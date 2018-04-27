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19'uncu Arap Radyo Televizyon Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 05:57 | Son Güncelleme

"Kudüs'e destek" temasıyla organize edilen etkinliğin açılış töreni yapıldı

TUNUS (AA) - Arap dünyasından medya temsilcilerini bir araya getiren ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Arap Radyo Televizyon Festivali", "Kudüs'e destek" temasıyla başkent Tunus'ta başladı.

Merkezi Tunus'ta bulunan "Arap Ülkeleri Radyolar Birliği"nin, Tunus Devlet Televizyonu ve Arap Uydu Haberleşme Organizasyonu Arabsat ile düzenlendiği festivalin bu yılki onur konuğu ise Suudi Arabistan oldu.

Festivalin koordinatörü Abdurrahim Süleyman, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl Kudüs'e destek sloganıyla düzenlenmesine atıfta bulunarak bununla ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına karşı Filistin halkının yanında oldukları mesajının verildiğini belirtti.

Zor şartlar altında görevlerini icra eden Filistinli gazeteci ve basın mensuplarına destek verdiklerini söyleyen Süleyman, festivalde Filistin Radyo ve Televizyon Genel Kurumu ile entelektüel aktiviteler gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalara 15 devlet ile 26 özel televizyonun yanı sıra 13 devlet radyosu ile 11 özel radyonun katılması bekleniyor.

Tunus'ta 1981'den bu yana iki yılda bir düzenlenen Arap Radyo Televizyon Festivali, 29 Nisan'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Radyo Televizyon Festivali Kudüs Tunus

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