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"2. Abdülhamid Han" Denizli'de sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:49 | Son Güncelleme

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan tiyatro oyunu, Denizli'de izleyicilerle buluştu

DENİZLİ (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Denizli'de sahnelendi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyun, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Ziraat Bankasının destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden anlatılan oyun, Denizlili tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çeşitli tiyatro oyunlarıyla 81 ili gezdiğini, şimdi de Abdülhamid Han'ı anlatan bir oyunla Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Ziraat Bankasına teşekkür eden Yenilmez, şöyle konuştu:

"2. Abdülhamid Han'ı 81 vilayet 100 noktada turneyle anıyoruz. Tabi bir tiyatro oyuncusu olarak müteşekkir olduk. İnanılmaz bir ilgi var. Tek üzüldüğümüz şey salonların dar gelmesi. Salonlar tıklım tıklım dolu. İnsanlarımızın bir kısmı salon dışında kalıyor. Sultan Abdülhamid Han Türkiye Cumhuriyeti devletinin özellikle yaşadığımız bugünlerin idrak edilmesi için iyi bilinmeli. Oyunda bugünlerde çok sıkıntısını çektiğimiz vefa duygusu üzerine bilinmeyen ve şu anda dizide anlatılan veya tarih kitaplarında okuduğumuzun dışında bilinmeyen bir Abdülhamid'i anlatıyoruz."

Teknik ve dekor tasarımını Uğur Gürel'in üstlendiği ve yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyunda Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş rol aldı.

Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla sahnelenen oyunu, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, belediye başkanları, Ziraat Bankası yetkilileri ve vatandaşlar izledi.

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Anahtar Kelimeler:
2. Abdülhamid Han ahmet yenilmez tiyatro

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