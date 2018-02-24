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"2. Abdülhamid Han" İzmir'de izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

"2. Abdülhamid Han" İzmir'de izleyiciyle buluştu

İZMİR (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2'nci Abdülhamid Han'ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, İzmir'de izleyiciyle buluştu.

Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

2'nci Abdülhamid'in ölümünün 100'üncü yılı anısına Ziraat Bankasının destekleriyle hazırlanan ve baba-kız ilişkisi üzerinden anlatılan oyun, yoğun ilgi gördü.

Teknik ve dekor tasarımını Uğur Gürel'in üstlendiği ve yaklaşık 2 saat süren tek perdelik oyunda, Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş rol aldı.

Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'nci Abdülhamid Han'ı 81 vilayet ve 100 noktada turneyle anmak için yola çıktıklarını, İzmir'in 34'üncü durakları olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesindeki sahnede 34 yıl önce de başka bir oyun için sahne aldığını anımsatan Yenilmez, oyunda canlandırdığı Abdülhamit Han'ın çağdaş bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Ahmet Yenilmez, zor bir karakteri oynadığını aktararak, "Çok zor bir karakter. Tamamen kendi sözleri, kızının sözleri ve yanında uzunca bir süre bulunan kişinin anılarından aldığım sözler. Oyunda canlandıramadığımız bazı şeyler var, mesela ağzına hiç kerpeten sokturmamış, dişini bile kendisi çekmiş. Dünya devlet adamları içerisinde en fazla fotoğraf arşivi olan adam. Nereden bakarsanız bakın böyle bir karakteri oynamak çok zor, zaten oyuna bir giriyorum, yağmurun altında kalmışcasına kan ter içerisinde kalıyorum, baskın bir karakter. Böyle bir şahsiyeti oynadığım için mutluyum." dedi.

Oyunu, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Bankası yetkilileri ve vatandaşlar izledi.

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2. Abdülhamid Han ahmet yenilmez Tiyatro Oyunu usta

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