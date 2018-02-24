"2. Abdülhamid Han" İzmir'de izleyiciyle buluştu

Ahmet Yenilmez, zor bir karakteri oynadığını aktararak, "Çok zor bir karakter. Tamamen kendi sözleri, kızının sözleri ve yanında uzunca bir süre bulunan kişinin anılarından aldığım sözler. Oyunda canlandıramadığımız bazı şeyler var, mesela ağzına hiç kerpeten sokturmamış, dişini bile kendisi çekmiş. Dünya devlet adamları içerisinde en fazla fotoğraf arşivi olan adam. Nereden bakarsanız bakın böyle bir karakteri oynamak çok zor, zaten oyuna bir giriyorum, yağmurun altında kalmışcasına kan ter içerisinde kalıyorum, baskın bir karakter. Böyle bir şahsiyeti oynadığım için mutluyum." dedi.

Oyunu, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Bankası yetkilileri ve vatandaşlar izledi.