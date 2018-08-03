2 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 563. hafta Süper Loto sonucu

Süper Loto'da haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. Geçen hafta devir eden Süper Loto, müdavimlerini heyecanlandırmış, oyuna katılımı artırmıştı. Saatler, 21.15'i gösterdiği sırada Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında çekiliş başladı. Noter ve çekiliş komitesi gözetiminde yapılan Süper Loto çekilişinde 1-54 sayılarını içeren küreden haftanın kazandıran altı sayısı çekildi. Fakat bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmayınca Süper Loto, 2. kez devretti. Gelecek haftaya devreden miktar ise 3 milyon 294 bin TL. Siz de Süper Loto oynadıysanız, kuponunuzu aşağıdaki 2 Ağustos Süper Loto sonuçları ile sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın kazandıran sayıları...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.