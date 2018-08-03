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2 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 563. hafta Süper Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 07:11 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto çekilişinin 563.sü dün akşam canlı yayında yapıldı. Geçen haftadan devirli gelen Süper Loto'da altı bilen yine çıkmadı. Böylece Süper Loto büyük ikramiyesi ikiye katlandı. Yaklaşık 3.3 milyon TL gelecek haftaya devretti. Şansınızı Süper Loto'da denediyseniz kuponunuzu haberimizde Süper Loto sonuçları ile sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar...

Süper Loto'da haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. Geçen hafta devir eden Süper Loto, müdavimlerini heyecanlandırmış, oyuna katılımı artırmıştı. Saatler, 21.15'i gösterdiği sırada Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında çekiliş başladı. Noter ve çekiliş komitesi gözetiminde yapılan Süper Loto çekilişinde 1-54 sayılarını içeren küreden haftanın kazandıran altı sayısı çekildi. Fakat bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmayınca Süper Loto, 2. kez devretti. Gelecek haftaya devreden miktar ise 3 milyon 294 bin TL. Siz de Süper Loto oynadıysanız, kuponunuzu aşağıdaki 2 Ağustos Süper Loto sonuçları ile sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın kazandıran sayıları...

2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 20, 39, 45, 50, 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 597 bin 242 lira 75 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaralar belirlenir. Çekilişler her perşembe, saat 21.15'te Ankara Balgat'aki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilir.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Süper Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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