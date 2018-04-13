2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Zeytin Dalı Harekâtı ve Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi operasyonlara da istihbarat katkısı sağlayan ANKA tipi insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine devam ediyor.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre uydu aracılığıyla kontrol edilebilmesi sayesinde uçuş menzili binlerce kilometre olarak ifade edilen ve bir tam gün boyunca havada kalabilen yeni versiyon ANKA-S tipi İHA’ların 2’si daha, yer sistemleriyle birlikte Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Böylece Hava Kuvvetleri’nin elindeki uydu kontrollü ANKA sayısı 6’ya yükseldi. Hava Kuvvetleri için TAI’ye 10 adet ANKA-S siparişi verilmişti.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
SERVIS İRTİFASI: 30.000 feet (9.144 metre)
SEYİR HIZI: 75 knot (139 km)
GÖREVİ: Gece-gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sağlamak
DONANIMI: Elektro optik gündüz kamerası, kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, lazer işaretleyici, SAR radarı
ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum