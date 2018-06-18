2 asırlık ev, mimarisiyle ilgi görüyor

Evi aldıklarından etrafında fazla yapının olmadığını anlatan İlhan, "Ev o zamanlar çok lüks ve güzeldi. Şu anki hali de ilk günkü gibi. Aldığımızda etrafında neredeyse hiç ev yoktu. Burası adeta saraydı. Hatta babam ‘saray aldık’ diye söylenmişti. O zaman için 29 milyona satın almıştık." dedi.

Evin sahibi 82 yaşındaki Hidayet İlhan, AA muhabirine tarihi evi 1957 yılında babasının işleri dolayısıyla şehir merkezine yakın olduğu için satın aldıklarını söyledi.

Etrafındaki yapıların zaman içinde çoğalmasıyla uzaktan fark edilmesi güçleşen ancak ilçe sakinlerinin yakından bildiği, bir kısmı da ahşap evin iç süslemeleri ilk günkü haliyle korunuyor.

FERDİ UZUN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaklaşık iki asır önce yapılan ve kültür varlığı özelliği nedeniyle koruma altına alınan iki katlı tarihi ev sanat tarihçileriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

- "Gören hayran kalıyor"

İlhan, evi görmek isteyen vatandaşlar ile sanat tarihçilerini sık sık ağırladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Evi aldığımızda tarihi yapı olduğunu bilmiyorduk. Bizim burada tarihi bir kule var, orayı incelemeye gelenler evimizi de ziyaret etti. Evim eski olunca merak edip geliyorlar. 'İçerisini görebilir miyiz?' diye sürekli arıyorlar. Buraya her gelen hayran kalıyor. 'Ne kadar güzel, dinlendirici bir yer' diyorlar. Bu eve sahip çıkılmasını istiyorum. Ziyarete de açılabilir."

Yetkililere de seslenen İlhan, evin korunmasını istediğini dile getirdi.

- Türk evi geleneğini yansıtıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş ise, evin nadir görülen bir yapı olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin bilimsel bir makale kaleme aldığını ifade eden Pektaş ,19. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı değerlendirilen evin, gerek mimari düzeni gerekse süsleme özellikleriyle Türk evi geleneğini yansıttığını, bunu mimari olarak iki katlı dış sofalı planı, yüksek duvarlı avlusu, malzemesi, hayat ve oda düzeninde görmenin mümkün olduğunu kaydetti.