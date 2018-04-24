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2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi’nin ilkini Bosna-Hersek Saraybosna’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin 2'ncisi İstanbul’da, Şişli Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi’nin ilkini Bosna-Hersek Saraybosna’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin 2'ncisi İstanbul’da, Şişli Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Uluslararası alanda yoğun ilgiyle karşılanan zirvede, İslamofobi konusundaki birçok soruya ışık tutuldu.

Ümraniye Belediyesi, toplumların diyaloğunu olumsuz yönde etkileyen İslamofobi’nin ne olduğu, sebep ve sonuçları, etki ve boyutları ile çözüm önerileri gibi konuları tartışabilmek için ilk olarak Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, 2016’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin ikincisini İstanbul’da gerçekleştirdi. Konularında önde gelen uzman akademisyen ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleşen programa önemli isimler katıldı.

ZİRVENİN KATILIMCILARINDAN BAZILARININ İSİMLERİ ŞUNLAR:

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Londra Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone, Pax Christ Uluslararası Barış Ödülü Sahibi Editör ve Gazeteci Rami Khouri, Marmara Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Nuri Tınaz, United Voices for America’dan Yönetici Ahmed Bedier, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Bilgili, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Dorman, Kanada Queen’s Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Husain, Direktör/ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Sami Al Arian, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç, Kanal 7 Dış Haberler Müdürü Mustafa Taha Dağlı, Türkiye Gazetesi'nden Gazeteci Rahim Er, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, Öğretim Üyesi-Yazar Ahmet Yıldız, Goethe Üniversitesi ve Latin American Faculty of Social Sciences Campus Mexico Öğretim Üyesi Luis Manuel Hernandez Aguilar gibi önemli isimler tarafından İslamofobi’nin dinamikleri, İslamofobi’yi doğru anlamak konuları tartışılarak çözüm yolları konuşuldu.

Sunulan bildirilerin Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılacağı 2. Avrupa İslamofobi Zirvesi'nin, bu alandaki birçok tartışmayı neticelendirmesi ve toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi açısından önemli katkı sağladığı belirtililyor.

( FOTOĞRAFLI )

2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

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