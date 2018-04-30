HABER

2 ayda muay thai öğrenip, tüm madalyaları topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, Tayland dövüş sporu muay thai'ye merak salan 13 öğrenci, 2 aylık çalışmayla katıldıkları il müsabakalarında 13 birincilik madalyası elde ederek, şampiyon oldu.

Hüsnü Ümit AVCI- Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, Tayland dövüş sporu muay thai'ye merak salan 13 öğrenci, 2 aylık çalışmayla katıldıkları il müsabakalarında 13 birincilik madalyası elde ederek, şampiyon oldu. Mersin'de düzenlenecek Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, dereceye girerek, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Kangal ilçesindeki farklı okullarda okuyan 11- 14 yaşlarındaki 13 öğrenci, antrenör Tahir Sığırcı'nın (25) yönlendirmesiyle dövüş sporu muay thai'ye merak saldı. Kangal Belediyesi öncülüğünde açılan kursa katılan öğrenciler, 2 ay gibi kısa sürede azimle çalıştı. İl genelinde, 14 Nisan'da düzenlenen muay thai müsabakalarına katılan öğrencilerin her biri, kategorisinde şampiyon olarak 13 birincilik madalyası kazandı. Antrenör Sığırcı, şimdi ise genç sporcularını Çanakkale ve Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor. '13'Ü DE ALTIN MADALYA KAZANDI' Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çalışmalara başladıklarını anlatan Tahir Sığırcı, "Kangal ilçesine Adıyaman'dan eğitim öğretim yılının ikinci döneminde geldim. Sporcularımızla muay thai sporuna ikinci dönemde başladık. Sporcularımız 2 aylık kısa süre içinde azimle gayretle çalıştı. İl merkezinde Okullararası Muay Thai İl Şampiyonası'na 13 sporcumuzla gittik ve 13'ü de altın madalya kazandı. Güzel müsabakalar çıkardılar. İlk müsabakalarıydı. Ben de sporcularım da heyecanlıydı; ama madalyalara ambargo koyduk" dedi. 'BAŞARILI OLMAYI ÇOK İSTİYORLAR' Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını belirten antrenör Sığırcı, "Halk Eğitim Müdürlüğü'nde başladık kursa. Ben de müdürlük tarafından görevlendirildim. 75'inci Yıl Ortaokulu'nun spor salonunu kullanmamızı istediler. Spor salonunu kullanarak, başladık. Öncelikle 30- 40 öğrenci vardı. Bazıları ayrıldı. Elimizde şu an 25 sporcumuz var. Bunlardan 13'ünün maça hazır olduğunu gördüm ve maça götürdüm. Biz haftada 6 gün ders veriyoruz; ama öğrencilerimiz resmi tatillerde de yine gelip, salonumuzda azimle çalışıyorlar. Bu sporda başarılı olmayı çok istiyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Mersin'de de yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda da madalyalara ambargo koyacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Tahir Sığırcı, Mersin'de derece almaları halinde Avrupa Şampiyonası'na gidebileceklerini söyledi. Sporculardan Mustafa Zafer (11), "Azimle çalışırsak Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil etmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız bizi destekledi. Kısa sürede hocamız bizi birinci yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şeyma Kodaz (11) ise muay thai'ye yaklaşık 2 ay önce başladıklarını belirterek, antrenörlerinin eğitimi ve desteği sayesinde başarılı olduklarını söyledi.

Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklamasıBülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.