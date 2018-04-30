2 ayda muay thai öğrenip, tüm madalyaları topladılar

Hüsnü Ümit AVCI- Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, Tayland dövüş sporu muay thai'ye merak salan 13 öğrenci, 2 aylık çalışmayla katıldıkları il müsabakalarında 13 birincilik madalyası elde ederek, şampiyon oldu. Mersin'de düzenlenecek Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, dereceye girerek, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Kangal ilçesindeki farklı okullarda okuyan 11- 14 yaşlarındaki 13 öğrenci, antrenör Tahir Sığırcı'nın (25) yönlendirmesiyle dövüş sporu muay thai'ye merak saldı. Kangal Belediyesi öncülüğünde açılan kursa katılan öğrenciler, 2 ay gibi kısa sürede azimle çalıştı. İl genelinde, 14 Nisan'da düzenlenen muay thai müsabakalarına katılan öğrencilerin her biri, kategorisinde şampiyon olarak 13 birincilik madalyası kazandı. Antrenör Sığırcı, şimdi ise genç sporcularını Çanakkale ve Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor. '13'Ü DE ALTIN MADALYA KAZANDI' Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çalışmalara başladıklarını anlatan Tahir Sığırcı, "Kangal ilçesine Adıyaman'dan eğitim öğretim yılının ikinci döneminde geldim. Sporcularımızla muay thai sporuna ikinci dönemde başladık. Sporcularımız 2 aylık kısa süre içinde azimle gayretle çalıştı. İl merkezinde Okullararası Muay Thai İl Şampiyonası'na 13 sporcumuzla gittik ve 13'ü de altın madalya kazandı. Güzel müsabakalar çıkardılar. İlk müsabakalarıydı. Ben de sporcularım da heyecanlıydı; ama madalyalara ambargo koyduk" dedi. 'BAŞARILI OLMAYI ÇOK İSTİYORLAR' Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını belirten antrenör Sığırcı, "Halk Eğitim Müdürlüğü'nde başladık kursa. Ben de müdürlük tarafından görevlendirildim. 75'inci Yıl Ortaokulu'nun spor salonunu kullanmamızı istediler. Spor salonunu kullanarak, başladık. Öncelikle 30- 40 öğrenci vardı. Bazıları ayrıldı. Elimizde şu an 25 sporcumuz var. Bunlardan 13'ünün maça hazır olduğunu gördüm ve maça götürdüm. Biz haftada 6 gün ders veriyoruz; ama öğrencilerimiz resmi tatillerde de yine gelip, salonumuzda azimle çalışıyorlar. Bu sporda başarılı olmayı çok istiyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Mersin'de de yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda da madalyalara ambargo koyacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Tahir Sığırcı, Mersin'de derece almaları halinde Avrupa Şampiyonası'na gidebileceklerini söyledi. Sporculardan Mustafa Zafer (11), "Azimle çalışırsak Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil etmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız bizi destekledi. Kısa sürede hocamız bizi birinci yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz" dedi. Şeyma Kodaz (11) ise muay thai'ye yaklaşık 2 ay önce başladıklarını belirterek, antrenörlerinin eğitimi ve desteği sayesinde başarılı olduklarını söyledi.

