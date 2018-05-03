2. Bayezid Külliyesi'nin mutfak bölümü müze olacak

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’de bulunan 2. Bayezid Külliyesi'nin mutfak kısmının müzeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Tabakoğlu, külliyede düzenlenen 5. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Edirne'nin keşfettikçe zenginleşen bir hazine olduğunu söyledi.

Bu hazinenin küçük bir parçasının 2. Bayezid Külliyesi olduğunu belirten Tabakoğlu, "Ecdadımız külliyede ibadet için cami, insanların karnını doyurmak için mutfak, onlara sağlık veren şifahane koymuş. Eğitim kurumu koymuş, yolda kalmışları misafir eden bir yer oluşturmuş, ekmek üreten fırın ve hamam koymuş. Bizler de bu medeniyetin devamıyız, mirasçısıyız." dedi.

Külliyenin bir yıkıntıyken merhum Ratip Kazancıgil'in gayretleriyle Trakya Üniversitesi bünyesinde ayağa kaldırıldığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 21. yılını kutladık. Müzenin hafta sonları ziyaretçi sayısı 4 ve 5 binleri buluyor. 1488'de açılan külliye bizim medeniyetimizi anlatan en güzel örneklerden biridir. İnsanlar sadece okumakla anlamazlar, özellikle 5 duyuyu kullanmak isterler. Öyle olunca çok daha kalıcı olur. Görecek, dokunacak ve koklayacak oradaki atmosferi. Müzikleri duyacak ve tadacak... İşte tatma kısmı da 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin mutfak kısmında canlandırarak, bir müze haline getirerek yapmak istiyoruz.