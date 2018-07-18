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2 bin 400 rakımda 13 çeşit organik meyve yetiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

ERZURUM'da spor malzemeleri satan firma sahibi Atakan ve Selim Alaftargil kardeşler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki villanın bahçesinde kestane, ayva, kayısı ve kiraz başta olmak üzere 13 çeşit meyve yetiştiriyor.

2 bin 400 rakımda 13 çeşit organik meyve yetiştirdiler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da spor malzemeleri satan firma sahibi Atakan ve Selim Alaftargil kardeşler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki villanın bahçesinde kestane, ayva, kayısı ve kiraz başta olmak üzere 13 çeşit meyve yetiştiriyor. Atakan Alaftargil, tamamen organik yetişen meyvelerin tadına doyum olmadığını söyledi.
Atakan ve Selim Alaftargil kardeşler, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Börekli Mahallesi'ne 2002 yılında yaptırdıkları yazlık villanın 10 dönümlük bahçesine, 2 bine yakın fidan dikti. İki kardeş, bahçede birçok meyve yetiştirmeyi başardı. Çevrede örnek alınan Alaftargil kardeşler, birçok kişinin de bahçesinde meyve yetiştirmesine öncülük yaptı. Bahçelerinde tamamen organik kestane, ayva, kayısı, ceviz, elma, armut, kiraz, vişne, erik, iğde, beyaz ve karadut ile çilek yetiştiren Alaftargil kardeşler, yine bahçelerinde yetiştirdikleri kaz ve tavuklardan elde ettikleri organik yumurtaları da evlerinde tüketiyor.
Diktikleri meyve ağaçlarından 3-4 yıl sonra ürün almaya başladığını belirten evli ve 2 çocuk babası Selim Alaftargil, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, 'Soğuk memlekette meyve olmaz. Hele 2 bin rakımın üstünde hiç yetişmez' diyenleri şaşırttıklarını söyledi. Yetişmez denilen ağaçların bal gibi ürün verdiğini ifade eden Selim Alaftargil şöyle konuştu:
"Cenneti andıran bu bahçeyi vefat eden babam İlhami Alaftargil ve dört erkek kardeş birlikte yaptık. Sporcu bir aile olduğumuz için dağları ve doğayı çok seviyoruz. Ailece hafta sonu tatilini burada geçiriyoruz. Babamız burayı aldığında çıplak bir dağdı. El ele verip güzel bir mekâna çevirdik. Babamız rahmetli olunca onun hatırası olarak buraya gözümüz gibi bakmaya başladık. Sadece biz değil bahçenin nimetlerinden eş, dost, komşular ve akrabalar da yararlanıyor. Yüksek rakımda yetişen meyvenin tadına doyum olmuyor. Bölgede örnek olduk ve birçok kişi evinin bahçesine meyve fidanı dikmeye başladı."
2002 yılında Amerika'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden, Erzurum Kayak Kulübü Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Atakan Alaftargil ise "Doğayı seven herkesi bahçemize davet ediyoruz. 'Olmaz' diye bir şey yok. Aldığımız ürünlerin tadına doyum olmuyor. Bizim topraklarımız çok verimli. İnsanoğlu yeter ki istesin" dedi.

FOTOĞRAFLI

2 bin 400 rakımda 13 çeşit organik meyve yetiştirdiler2 bin 400 rakımda 13 çeşit organik meyve yetiştirdiler2 bin 400 rakımda 13 çeşit organik meyve yetiştirdiler

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