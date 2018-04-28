2 bin 680 hurda araçtan ekonomiye 16 milyon liralık katkı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 860 hurda araçtan ekonomiye 16 milyon 216 bin liralık katkı sağlandığını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış araçların ülke ekonomisine kazandırılması ve geri dönüşümünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Bertaraf Takip Sistemi" adlı çevrimiçi veri paylaşım sistemini kurduklarını ve 2012'den bu yana bu sistemin aktif kullanıldığını dile getiren Öztürk, sistem sayesinde lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların takibinin sağlanıp hurdaya ayrılmasının engellendiğini aktardı.

Ayrıca aynı sistemle, hurda araçlardan alınarak yeniden kullanıma sunulacak parçaların satış öncesi barkodlandığını anlatan Öztürk, böylece bazı yasal olmayan yöntemlerin önlenmesine de yardımcı olduklarını belirtti.

Kullanım ömrünü tamamlayan bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu olarak bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanlarında, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanıldığını aktaran Öztürk, "Bu sayede ömrünü tamamlamış araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor. Ülkemizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 159 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 104 geçici depolama tesisi ve 11 adet ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.