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2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

İşçiler, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfına bağışladı.Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Seyitömer, Tunçbilek ve Orhaneli termik santrallerinde çalışan 2 bin işçi, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfına bağışladı.Türkiye Elektirik, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Kütahya Şubesi tarafından organize edilen kampanyayla ilgili açıklama yapan (TES-İŞ) Kütahya Şube Başkanı Eşref Erden, "Bugün 1 günlük çalışmamızı Afrin’de mücadele veren Mehmetçikler için Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz.

İşçiler, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Seyitömer, Tunçbilek ve Orhaneli termik santrallerinde çalışan 2 bin işçi, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Türkiye Elektirik, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Kütahya Şubesi tarafından organize edilen kampanyayla ilgili açıklama yapan (TES-İŞ) Kütahya Şube Başkanı Eşref Erden, "Bugün 1 günlük çalışmamızı Afrin’de mücadele veren Mehmetçikler için Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Çelikler Holding Seyitömer termik santrali, Tunçbilek termik santrali ve Orhaneli termik santralinde çalışan 2 bin işçimizle birlikte bugün Mehmetçikler için çalıştık. Gerekirse tüm çalışanlarımız ile birlikte Afrin’de varız diyoruz ve görev bekliyoruz. Askerimize başarılar diliyorum Allah ordumuza zeval vermesin” diye konuştu.
Devletin her zaman yanında olduklarını söyleyen ve kampanyanın örnek olması temennisinde bulunan Çelikler Holding Seyitömer termik santralleri Genel Müdürü Süleyman Memiş ise kampanyanın örnek olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti: “TES-İŞ şube başlattığı bu harekete şirketimiz Çelikler termik santralleri olarak bizde destekliyoruz. Bu kampanya Türkiye yapılacak olan diğer kampanyalara da vesile olur. Hem çalışanlarımızın hemde ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur. Allah kahraman Mehmetçiklerimizi korusun”.
Çalışanlar ise Afrin’de mücadele eden kahraman Mehmetçiklerin her zaman yanlarında olduklarını ve gerekirse kendilerinin de gönüllü birer asker olabileceklerini söylediler.

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

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2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
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2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
3 / 6

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
4 / 6

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
5 / 6

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
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2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı

2 bin işçi bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik’e bağışladı
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