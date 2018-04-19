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2 bin yıllık hamamın tanıtımı için Vali havuzda yüzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan, Roma Hamamı’nın (Basilica Therma) tanıtımı amacıyla, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, antik havuzda yüzdü.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan, Roma Hamamı’nın (Basilica Therma) tanıtımı amacıyla, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, antik havuzda yüzdü. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımını yapmak, ülke ve dünya turizmine kazandırmak amacıyla, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkaya Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Muammer Yanık ve gazeteciler, bin yılı aşkın süredir toprak altında bulunan ve kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan, antik termal havuza girdi. 'TURİST KAYNAYACAK' Mimari özelliğini ve görselliğini koruyan Roma Hamamı içerisinde açıklama yapan Vali Yurtnaç, 2 bin yıllık bir tarihe sahip alanın tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, “Biz buradaki çalışmalarımızı kısa, orta, uzun vadeye yayarak bir planlama yaptık ve Türkiye'nin turizmine ve dünya turizmine burayı açıyoruz. İleriki yıllarda mevcut termal tesislerimizin daha kaliteli hale gelmesiyle burası umuyorum ki turist kaynayacak. Bunun bir eşi de İngiltere'de var. İngiltere'deki hamama yıllık bir milyon turist geliyor, buraya ise gelen yok. Biz bunu artırmak niyetindeyiz, o maksatla bu programı yaptık” dedi. Dünyada 2 bin yıldır sıcak suyu akan ve günümüze kadar mimari yapısını koruyan iki yapıdan bir tanesinin İngiltere’de diğerinin de Yozgat’ta bulunduğunu ifade eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "İstanbul'dan gelen misafirlerimiz var, onlarla birlikte ilk açılışı yapıyoruz. Umuyorum ki; Türkiye'nin turizmine yeni bir kapı açacağız, sağlık turizmini, Yozgat'ta en iyi hale getireceğiz” diye konuştu. 'ÇIĞIR AÇACAK' Roma Hamamı'nın dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin tam ortasında yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip antik havuzun içerisine, yüzyıllar sonra, belki de krallardan, prenseslerden sonra ilk giren kişiler bizler olduk. Eşsiz bir tarihi yapı ve 2 bin yıldır akan termal su kaynağı bulunuyor. Diğer termal sular gibi çok yoğun değil, sıcaklığı insan vücudu ile çok orantılı. Yapı üzerindeki figürlerden dolayı bilim adamları tarafından burası dünyanın en eski termal tedavi ve arınma merkezi kabul ediliyor. Burada bir dini arınma noktası oluşturulmuş, hem de suyun tedavi edici özelliği kullanılarak insanlara şifa dağıtan bir merkez olarak kurulmuş. Burası, sağlık turizmi noktasında da ülkemizde bize göre bir çığır açacak, hem Yozgat, hem Sarıkaya, hem de ülkemize sağlık turizmi açısından müthiş bir katma değer katacağı inancındayız.”

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