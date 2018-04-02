2 bin yıllık kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler köyündeki devasa kayalar, 2 bin yıllık gizemli tarihiyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

Hisarcık ilçesine 11 kilometre mesafede olan Kutlubeyler köyünün hemen karşısında yer alan ve halk arasında ’gelin kayaları’ olarak adlandırılan 3 metre boyunda gelin ve sandığını anımsatan kaya, 22 metre boyunda sadece tek bir alandan fark edilen büyük insan figürü ve gün batımı fark edilen ’kraliçe kayası’ ile ilgi çekiyor.

Aynı bölgede ’kedi kayası’nın gün batımıyla oluşturduğu görüntü ve bir dengede duran ve dokunulduğunda sallanan ’beşik kaya’, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez, yaptığı açıklamada, ’’Yaklaşık 3 bin metrekare alana yayılmış olan bölge yakından incelendiğinde, doğal oluşumla kayalar bu hale gelmiş deme ihtimali yok. Efsaneye göre Müslüman bir kadın evlenmek istemediği inançsız bir kişiyle zorla evlenmeye razı edilmeye çalışılınca, Allah’ın beni taş et diye dua etmiş. Bu yeminin ardından her şey taş olmuş derler. Efsanede anlatıldığı gibi gelin ve sandığı bölgede mevcuttur. Bölge son dönemde hazine meraklılarınca talan ediliyor. Kayalıkların arka kısmında bulunan ve mezarlık olduğu tahmin edilen yerler talan edilmiş. Bölgenin ismini aldığı gelin kayasının kafası koparılmış ve sandığı hazine arayanlar tarafından parçalanmış. Çok değil bundan 30 sene evvel sandığın anahtar takılacak yeri bile mevcuttu. Bölgenin daha fazla talan edilmeden turizme kazandırılması ana hedefimiz. Köyümüzün içinden gelin kayasına yol yapılması ilk talebimiz. Mesire alanları ve piknik alanları yapılır ve tur işletmecilerin ilgisi bu eşsiz güzelliklere sahip alana çekilirse Kütahya ve Türkiye turizmi için mükemmel bir yer daha kazandırmış oluruz’’ dedi.

Gülmez, ’’Köyümüzde tamamen organik meyve ve sebze üretilmekte ve yörede en kaliteli ve en erken kiraz bizde çıkmaktadır. Devletten köyümüze el uzatmasını, köyümüzde ve bölgemizde var olan göçün turizm açısından da desteklenerek önlenmesini bekliyoruz “ diye konuştu.(YD-EFE)