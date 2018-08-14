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2. Edremit Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesince bu yıl yazar Sabahattin Ali anısına düzenlenen kitap fuarı başladı

BALIKESİR (AA) - Edremit Belediyesince bu yıl yazar Sabahattin Ali anısına düzenlenen 2. Edremit Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Zeytinli Altınkum Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri fuarda çıtayı biraz daha yükselttiklerini söyledi.

Saka, fuarı bu yıl yazar Sabahattin Ali anısına düzenlediklerini dile getirerek "Sabahattin Ali Edremit'te yaşadı. İsmini burada yaşatmayı sürdürüyoruz." dedi.

Fuarın açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Nevzat Kalender keman dinletisi sundu.

İlk gün programı, Tuba Emlek’in moderatörlüğünde Başkan Saka, gazeteci Enver Aysever ve emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’un katıldığı söyleşi ile devam etti.

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, yaklaşık 160 yazar ve konuğun, 50’ye yakın yayınevinin katıldığı 2. Edremit Kitap Fuarı, 19 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak.

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Balıkesir Edremit Fuar kitap

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