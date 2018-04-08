Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması, Antalya'da yapıldı.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya kontinental yetişkin, kontinental genç, İngiliz ırkları yetişkin, İngiliz ırkları genç ve kovucu ırkları güzellik kategorilerinde Antalya, Ankara, Konya, Isparta, Burdur, Karaman ve Denizli’den 90 av köpeği katıldı.

Yarışmaların hakemliğini Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonundan uluslararası milli hakem Adnan Uke ve Uğur Leylek yaptı.

Yarışmaları takip için Antalya’ya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya, Burdur ve Isparta'nın bölge olarak kendilerine bağlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl av sezonunun hem avcılık camiası hem de kendileri açısından çok iyi geçtiğine işaret eden Kamil, av sezonu içerisinde yaklaşık 16 bin avcıyı kontrol ettiklerini, bunların içinde yasadışı avcılık yapan, kurallara uymayan avcılara idari para cezası ve tazminat uyguladıklarını anlattı.