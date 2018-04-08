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2. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Antalya'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Kamil: - "Sürdürülebilir av ve yaban hayatına sahip çıkmalıyız"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 2. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması, Antalya'da yapıldı.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya kontinental yetişkin, kontinental genç, İngiliz ırkları yetişkin, İngiliz ırkları genç ve kovucu ırkları güzellik kategorilerinde Antalya, Ankara, Konya, Isparta, Burdur, Karaman ve Denizli’den 90 av köpeği katıldı.

Yarışmaların hakemliğini Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonundan uluslararası milli hakem Adnan Uke ve Uğur Leylek yaptı.

Yarışmaları takip için Antalya’ya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya, Burdur ve Isparta'nın bölge olarak kendilerine bağlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl av sezonunun hem avcılık camiası hem de kendileri açısından çok iyi geçtiğine işaret eden Kamil, av sezonu içerisinde yaklaşık 16 bin avcıyı kontrol ettiklerini, bunların içinde yasadışı avcılık yapan, kurallara uymayan avcılara idari para cezası ve tazminat uyguladıklarını anlattı.

Ülke genelinde bulunan 2 bin 100 avlak sahasından 92'sinin bölgelerinde yer aldığını aktaran Kamil, “Bölgemizde yüksek oranda avcılık faaliyeti yapılmasının yanında korunan alanlar açısından da çok büyük alanları kapsıyor. Bölge müdürlüğümüze bağlı 7 milli park, 9 tabiat parkı, 10 yabani hayat geliştirme sahası ve 92 de avlak var.” diyerek konuştu.

Geçen sezonun Türkiye genelinde 19 Ağustos'ta başlayan av sezonunun bölgede 26 Ağustos'ta başladığını belirten Kamil, sezonun 25 Şubat 2018 tarihinde yaban domuzu avı ile sona erdiğini söyledi. Kamil, “Av denetimlerini derneklerimizle birlikte yapıyoruz. Biz sürdürülebilir av ve yaban hayatına sahip çıkmalıyız diyoruz. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışmasına katılan tüm avcılara başarılar diliyorum.” dedi.

Yarışmalar hakkında bilgi veren Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, bölgede ikincisini düzenledikleri yarışmada katılımcılara başarı diledi.

İki gün süren yarışmalar sonunda kontinental yetişkin kategorisinde Mert Oran’ın Uta, kontinental genç kategorisinde Hakan Okudan’a ait Alex, İngiliz ırkları yetişkin kategorisinde Kemal Coşkun'a ait Ice, İngiliz ırkları genç kategorisinde Ali Deniz Aktaş'ın Bill ve kovucu ırkları güzellik kategorisinde Hüseyin Gülmez’e ait Ropka isimli av köpekleri birinci oldu.

Dereceye giren av köpeklerinin sahiplerine ödülleri, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve protokol tarafından verildi.

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