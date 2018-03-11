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2. Floransa Türk Film Festivali'nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 01:57 | Son Güncelleme

Roma YEE'nin düzenlediği festivalin açılış gecesinde yönetmen Kaplanoğlu'nun "Buğday" ve Müjdeci'nin "Sivas" isimli filmleri gösterildi - Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Aktaş: - "Floransa gibi İtalya'nın diğer şehirlerinde de sinema etkinliklerimizle Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Floransalı sinemaseverlerin ilgisi oldukça memnun edici"

FLORANSA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, İtalya'nın bir çok şehrinde sinema etkinlikleriyle Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Roma Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) bu yıl ikincisini düzenlediği "Floransa Türk Film Festivali: Anadolu Öyküleri"nin açılışı yapıldı.

Roma YEE tarafından Floransa kentinde 10-12 Mart arasında bu yıl ikincisi düzenlenen "Floransa Türk Film Festivali: Anadolu Öyküleri"nin açılışı Spazio Alfieri Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çok sayıda Türk ve İtalyan sinemaseverin katıldığı açılışta, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmasının ardından misafirlere geleneksel Türk mutfağından lezzetlerin sunulduğu etkinlikte daha sonra, film gösterimine geçildi.

Gösterimde ilk olarak 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" ile 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "Tokyo Büyük Ödülü"nü kazanan yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" isimli filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ardından, yönetmen Kaan Müjdeci'nin 71. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü alan "Sivas" filmi izleyiciyle buluştu.

- "Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, ikincisi düzenlenen Floransa Türk film festivalinin bu yılki temasını "Anadolu Öyküleri" olarak belirlediklerini ifade etti.

Aktaş, "Türk ve Anadolu kültürünü en doğru ve en iyi şekilde yansıtan bir derleme yapmaya çalıştık. Filmlerin tamamı son dönemdeki başarılı ve ödüllü yönetmenlerin filmlerinden oluşuyor." dedi.

Açılış filmi olarak, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül kazanmış Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmini seçtiklerini belirten Aktaş, "Buğday"ın çekimlerinin 5 yıl süren bir bilim kurgu filmi olduğunu aktardı. Aktaş, filmin evrensel bir mesaj içerdiğini bildirdi.

Sevim Aktaş, "Floransa gibi İtalya'nın diğer şehirlerinde de sinema etkinliklerimizle Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Floransalı sinemaseverlerin ilgisi oldukça memnun edici." diye konuştu.

Festival kapsamında, 11 Mart Pazar günü sırasıyla yönetmen Yüksel Aksu'nun "İftarlık Gazoz", Çağan Irmak'ın "Dedemin İnsanları", Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu" filmleri gösterilecek.

12 Mart pazartesi günü ise Ümit Köreken'in "Mavi Bisiklet", Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın "Vizontele" ve Ertuğrul Karslıoğlu'nun "Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler: Mardin - Matera" filmleri, izleyicinin beğenisine sunulacak.

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