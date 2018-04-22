2. Geleneksel Dalyan Sanat Festivali

Muğla’nın Ortaca ilçesinde ’2’nci Geleneksel Dalyan Sanat Festivali’ başladı. Festivalin ilk günü sanatçıların çalışmalarını yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Ortaca Belediyesi tarafından Dalyan Mahallesi’nde ’Sanat Hayattır’ sloganıyla düzenlenen festivalde seramik, cam, karikatür, ebru, yağlı boya ve sulu boya gibi farklı disiplinde 24 sanatçı 4 gün süresince canlı performans sergileyecek.

Festivalin organizasyonunu üstlenen sanatçılardan Saba Sakarya, İHA’ya yaptığı açıklamada, 23 Nisan tarihinde çocuklarla özel atölye çalışması hazırladıklarını belirterek, festivalin sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivalin geçtiğimiz yıl ’Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı’ adı altında düzenlendiği hatırlatan Saba Sakarya; “geçen seneye nazaran çok daha kapsamlı bir festival haline geldi. Sadece resim sanatçıları değil. Karikatür, ebru, sulu boya, cam ve seramik sanatçıları da bu yıl festivalde yer aldı. Gün boyunca hepimiz canlı performanslar yapacağız. Bu yıl 23 Nisan’a denk getirmek istedik organizasyonu çünkü çocuklarımız ile ilgili çok güzel etkinliklerimiz var” diye konuştu.

Festivalin Sanat Danışmanı Orhan Zafer ise, farklı sanat disiplininde 24 sanatçının festivale katıldığını aktardı. Festival kapsamında seramik, cam, karikatür, ebru ve sulu boya atölyesinin kurulduğunu ifade eden Zafer; “Bunun dışında 12 de ressamımız var. Fotoğraf sanatçılarının oluşturduğu sergi var. Farklı sanat disiplinlerinden zengin bir program oldu” dedi.

Usta sanatçılar çocuklarla buluşuyor

Bu tarz organizasyonların halka temas etmesinin önemli olduğunu vurgulan Zafer; “Sosyal sorumluluk projesi olarak Ortaca’da öğrenciler arasında bir resim yarışması düzenlendi. Çocuklarımızın sanatsal konulara yönlendirilmesi için çok güzel ödüller verildi. 23 Nisan günü yarışmada en iyi 33 resmi yapan çocuklarımız burada sanatçılarımız ile birlikte etkinlik yapacaklar” şeklinde konuştu.

“Sanatçının ruhunu besleyecek bir coğrafya”

Festivalden önce 2 gün süresince Ortaca Belediyesi’nin organizasyonu ile sanatçıların kültür turuna katıldığını dile getiren Zafer, “Dalyan ve çevresindeki tarihi, doğal güzelliklerin olduğu alanlar gelen misafir sanatçılara gezdirildi. Sanatçı buradaki gözlemlerinden etkilenirse doğal olarak eserine yansıyacaktır. Burası sanatçının ruhunu besleyecek zenginliğe sahip bir coğrafya” dedi.

Yarın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışması için ödül töreninin yapılacağı festival 25 Nisan’da sona erecek.