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"2. Genç Yazarlar Kurultayı" Yalova'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2'ncisini düzenleyeceği Genç Yazarlar Kurultayı, 10-12 Eylül tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirilecek - "Gençler ve Edebiyat" temasıyla düzenlenecek kurultayda genç yazarlar, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen diğer yazarlarla tanışma, usta yazarlarla bir araya gelme ve tecrübelerinden faydalanma fırsatını yakalayacak

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2'ncisi düzenlenecek Genç Yazarlar Kurultayı eylül ayında Yalova'da yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, keşfedilmeyi bekleyen genç yazarlara kendilerini ifade imkanı sunan kurultay, "Gençler ve Edebiyat" temasıyla, 10-12 Eylül tarihlerinde Yalova'da gerçekleştirilecek.

Kurultaya katılan genç yazarlar, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen diğer yazarlarla tanışma, usta yazarlarla bir araya gelme ve tecrübelerinden faydalanma fırsatını yakalayacak.

2. Genç Yazarlar Kurultayı'na, 24 Ağustos'a kadar basılı bir eseri bulunan, daha önce yazıları çeşitli süreli yayımlarda yer alan ve 30 yaşını aşmamış herkes başvurabilecek.

Yapılan başvurular Türkiye Yazarlar Birliğinin belirlediği kurul tarafından değerlendirilecek ve seçilen katılımcılara geri bildirim yapılacak.

Genç Yazarlar Kurultayı'nın ilki Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilmişti.

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2. Genç Yazarlar Kurultayı Türkiye Yazarlar Birliği

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