2 günden bu yana kayıp olarak aranırken, otomobilinde ölü bulundu

Hüseyin TÜCCAR/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Akay Yenilmez, otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Bir süredir aracında yattığı ileri sürülen Yenilmez'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.
Merkez Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir otobanında bulunan bir dinlenme tesisinin otoparkında 34 VP 9580 plakalı aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gören görevliler durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri kapıyı açtıklarında Akay Yenilmez'in araç içinde öldüğünü gördü. Araçta yapılan incelemede bu kişinin üzerinde kışlık kıyafetler, battaniye ve yiyecek malzemeleri bulundu. 3 ay önce Ankara'da bulunan ailesinin yanından ayrılarak günübirlik işlerde çalışmak için Bursa'ya gelen Akay Yenilmez'in aracının içinde kaldığı ifade edildi. Ailesinin Yenilmez için iki gün önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğubelirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından Akay Yenilmez'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Çipras bugün Kardak'a mı çıkacak? Türk savaş gemisi bölgede
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!
AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı
Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi
BMGK'da İran krizi! Rusya'dan ABD'ye: Sahte bahanelerle...
Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum