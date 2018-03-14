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2 günlük bebeğini Fenerbahçe üyesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta fanatik Fenerbahçe taraftarı Ali Olgun Örkiz (50), 2 gün önce dünyaya gelen bebeği Esila'yı, nüfus cüzdanını çıkardıktan 2 saat sonra Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne üye yaptı.

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA)Zonguldak'ta fanatik Fenerbahçe taraftarı Ali Olgun Örkiz (50), 2 gün önce dünyaya gelen bebeği Esila'yı, nüfus cüzdanını çıkardıktan 2 saat sonra Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne üye yaptı. 5 yıldır evli olan özel bir şirkette çalışan Esin Orkiz (46) ve termik santralde çalışan Ali Olgun Orkiz'in 2 gün önce Esila adını verdikleri, ilk çocukları dünyaya geldi. Fanatik Fenerbahçeli olan baba Ali Olgun Örkiz, kızını takımına üye yapmaya karar verdi. Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ile irtibata geçen Ali Olgun Örkiz, kızını Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin de kulübe üye olmasını sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne üye yaptı. Esila bebeği hastanede ziyaret eden dernek başkanı Turgut Papila, üyelik formunu aileye verdi. Turgut Papila, Esila bebeğin Fenerbahçe'nin en küçük üyesi yaptıklarını söyleyerek, Fenerbahçeli doğulur sözü gerçek oldu. Aileyi tebrik ediyorum. Esila bebeğimiz artık bizim de kızımız. Bir Fenerbahçeli olarak gurur duyduk. Fenerbahçemizin en güzel yerlerine götüreceğiz onu. Çocuk kulübüne üye yaptık. İlk kez dünyaya gelen bir bebeğimizi üye yaptık dedi. Eşiyle birlikte buna karar verdiklerini söyleyen Olgun Örkiz ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, Kendime söz vermiştim. 'Nüfus cüzdanını çıkardığımda onu Fenerbahçeli yapacağım' demiştim. Kimliğini çıkardıktan hemen sonra onu Fenerbahçeli yaptık. Çok mutluyum. Allah ona uzun ömürler versin diye konuştu.

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