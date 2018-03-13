2 günlük bebek helikopter ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi

Zonguldak’ta 2 gün önce dünyaya gelen bebek acil ameliyata alınmak üzere hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eminine ve Okan Dalgıç çiftinin 2 gün önce Zonguldak Kadın Doğum ve Çocukları Hastanesinde erkek çocukları dünyaya geldi. Henüz ismi dahi konulmayan bebeğe diyafram hernisi teşhisi konuldu. Acilen müdahale edilen bebek için Sağlık Bakanlığından hava ambulansı talep edildi. Kozlu ilçesindeki Kozlu Belediyespor sahasına inen hava ambulansı, 112 ambulansıyla getirilen bebeği alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hareket etti.

Bebeğin sevk edildiği hastanede ameliyata alınacağını öğrenildi