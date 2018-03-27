2- İBB Başkanı Uysal: (Çöpten elektrik üretimi) 3 bin tonluk tesisimiz devreye girdiğinde 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacı karşılanacak

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, çöp gazından elektrik üretimi yapılan tesise yaptığı ziyarette, "Elektrik üretim tesislerimizde günlük 401 megavat gücünde elektrik üretimi yapılıyor. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor. İstanbul'da 300 bin konutun elektriği üretiliyor" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ)'nin Eyüpsultan Odayeri'nde bulunan elektrik üretim santralini ziyaret etti. Uysal, "İhalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz devreye girdiği zaman yaklaşık 1,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük elektrik üretimi oluşacak" diye konuştu.

ÇÖPLERİN YÜZDE 4,5'İNİ GERİ KAZANIYORUZ

Uysal, "Tüm dünyada ne yapılıyorsa burada da o yapılıyor; ancak gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lere kadar yakma usulüyle bertaraf ediliyor. Bizim ülkemizde yüzde 15'lik bir kısmını depolama haricinde değerlendirebiliyoruz. Çöplerin yüzde 4,5'unu geri kazanıyoruz. Bitkiler için çöplerden kompost üretiyoruz, geri kalan yüzde 85'ini depolamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.