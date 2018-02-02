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2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre Kilis ve Hatay'a roket atıldı.Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Terör örgütü mensuplarınca atılan 2 roket, Fidanlık Mahallesi'ne düştü.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti. Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı. Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı. Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: 12 GÜNDE 82 ROKET ATILDI

Ankara-Niğde Otoyolu Temel Atma Töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, olaya ilişkin "Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis roket Son dakika hatay

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
kusura bakmayin bu isgal baslayana dek tek füze firlatilmadi.nefsi müdafadir.ister kabul edin ister etmeyin.adamlarin evlerini bombalayan camilerini bombalayan önce türkiyedir.ha yanlis anlasilmasin.türkiye ne yaparsa haklidir diyenlerden degilim.hak gücte degil, güc haktadir...sivilleri katleden babam da olsa kahrolsun....
@selahattin_afsin_1969 Allah seni ıslah etsin; yok olmam dersen kahretsin.
@selahattin_afsin_1969 Türkiye Cumhuriyeti sivilleri hedef alsa orada nefes alan canlı kalmaz !!Türkiye'nin gücü zaten haklılığından geliyor ,dünyada kim karşı çıkıyor bu operasyona ?
@selahattin_afsin_1969 O BÖLGENİN GERÇEK SAHİPLERİ EVLERİNİ YERLERİNİ ALMAK İÇİN PKK-PYD İLE SAVAŞIYOR ŞU AN ORADA,ONLARI VATANINDAN YURDUNDAN EDEN SİZLERSİNİZ,SEN GEL İŞGAL ET ÜZERİNE BİRDE KÜRT DEVLETİ KUR,ORADA YAŞAYAN ARAPLAR TÜRKMENLER NE OLACAK?NEFSİ MÜDAFAYMIŞ,SİVİLLERİN ÜZERİNE RASGELE BOMBA ATMAKMI NEFSİ MÜDAFA?AYRICA HİÇ BİR TSK ASKERİ SİVİLLERE MASUMLARA DOKUNMAZ,CAMİLERİ HARAP ETMEZ AKSİNE BİZ HER CUMA GÜNÜ PARA TOLARIZ CUMA NAMAZI ÇIKIŞI CAMİ İHTİYACI OLAN YERDE CAMİ YAPILMASI İÇİN.EĞER SENİN DEDİĞİN GİBİ OLSAYDI BİZ 4 SAATE SURİYEYİ ZATEN HARİTADAN SİLER 3 HİLALİMİZİ DİKERDİK.
yalancının! Açta bak internetten.
Şimdi bir de raketleri kendimiz atıyoruz, ÖSO atıyor diye YPG yi aklamaya çalışan alçaklar türedi. YPG nin elindeki roketlerin menzili yetmiyor diye algı yapmaya çalışıyorlar. Bir de bu alçakların dediklerine sazan gibi atlayan sözüm ona muhalefetçilik oynayanlar var. Allah teröristlerin belasını versin, onlara inananlara da akıl fikir versin.
@69480kimyager o çomarlar ipini kopardı bir yere toslayacak inşallah..!!
kimse bilmiyor kimin attığını ama 12 günde koskoca türkiye devleti ona önlem alamıyorsa ben burda insanlarımızın şehit olmasını yine bizim hatamıza bağlarım arkadaşım
@69480kimyager halbüki adamların elinde katyuşa roketleri varmış. bunların atılması için öyle ciddi bir düzenekte gerekmiyor. arabaya bile düzeneği kurup atabiliniyor o tür roketler.
allah yardım etsin sınırda oturanlara yıllardır bombalaniyor ve elimizden bir şey gelmiyor
Biz kimi vuruyoruz Allah aşkına ya... Teröristleri temizlediysek ki hükümetin iddiası bu... Bizi bombalayan kim???
yazıklar olsun
Chp hdp ve feto zihniyeti için prim değerinde haberker bunlar, şimdi hükumete yüklenebilir ler
komik binali, şovmen gibi adam, tepelerine binmiş, roket gelmeye devam ediyor, binali de sallamaya devam ediyor.
Kandırıldık..
Anlamadığım bizim askerler sinir ötesinde ve bunlar devamli roket yolluyor nasıl iş bu
Hani bu roket ve füzelerin atıldığı yerleri ele geçirmiştik....bir daha atılma ihtimali kalmamıştı. Şaka gibi
ya orayı boşalt sivil halkı uzaklaştır Reyhanlı'dan yada çözüm bul..koskoca türkiye devleti savaşa giriyor 12 gündür roketler e çözüm bulamıyorsa..sivil halkı neden boşaltmiyor Reyhanlı'dan? ???
roketin menzili kaç biri aydınlatsın 500 600 m değilmi nasıl olurda orası temizlenmez.
@qazz42 1,5 kmden 8 kmye kadar, kullanılan rokete havana göre değişir. 120kmlik sınırın tamamına aynı anda asker dikemezsin, yavaş yavaş cepler daraltılıyor. Bunlar olacak zaten beklenen bir durum.
kim nereden nasil atiyor sorularina cevap bekliyoruz..! teroristler atiyorsa nereden atiyor? dis mihraklar atiyorsa hala neyi bekliyorsunuz?
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ......KEŞKE GEREKSİZ ONCA DEVLET HARCAMASI YERİNE....SAVUNMA SİSTEMİ ALINSAYDI
iyide hanif16 taş üstünde taş bırakmamaıştı bu topun atıldığı yer bataryası sonuçta belli birde yakın yerden atılıyor ulen
Benim yorumlar yayınlanmıyor nası olsa istediğimi yazayım.
Kesinlikle AKP mağdur olmuştur, ölen zarar gören vatandaşımızdan ziyade AKP.nin mağdur edilip edilmediği araştırılmalı.
TSK 200 den fazla hedef imha etdi ve bizim sınırımızın 30 km uzaklıgından 80 den fazla roket fırlatıyorlar bu nasıl bir iş
Bişeyleyler oluyor ama anlamıyoruz anlatmıyorlar halka önce askerlik 18 ay dediler dün Ankarada yer yerindrn oynayan bir patlama bişeyler oluyor ama ne?????
Eee sonuc artik sen halka sikayet ettin dün fetosun şiirini okurken ağlayan süleyman şah türbesi başında PYD ile ittifak yapan cin ali kumarcı olan askere gitsiin artik atmazlar
DEVLET NEDİR RERÖRİST YAPI NEDİR BURADAN BELLİ BİR DEVLET HELEKİ TÜRKİYE DEVLETİ RASTGELE ROKET FIRLATMAZ.
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