2. İnönü Zaferi'nin 97. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - İkinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü, Eskişehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin "Ey oğul" diye başlayan öğütleri ile büyüdüklerini söyledi.

"Havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz bu topraklar, ağaçlar, tarih, bu kültür bize büyük bir sorumluluk yüklüyor" diyen Tüzün, şöyle devam etti:

"Bizler, 'Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetiyle büyüdük. Yanı başımızda, Metristepe'de yatan şehitlerimizin ruhlarını rahatsız etmekten korkarak büyüdük. Biz özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzu, vatan sevgimizi, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak üzere atalarımızdan miras aldık. Tarih boyunca 'kanların döküldüğü bu toprağa ter dökmenin vaktidir' diyerek çalıştık. Savaştığı düşmana bile dost elini uzatanların torunları olarak, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' düsturuna inandık." ifadelerini kullandı.