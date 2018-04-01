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2. İnönü Zaferi'nin 97. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Tüzün: "Tarih boyunca 'kanların döküldüğü bu toprağa ter dökmenin vaktidir' diyerek çalıştık. Savaştığı düşmana bile dost elini uzatanların torunları olarak, "Yurtta sulh, cihanda sulh" düsturuna inandık"

ESKİŞEHİR (AA) - İkinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü, Eskişehir'de düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin "Ey oğul" diye başlayan öğütleri ile büyüdüklerini söyledi.

"Havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz bu topraklar, ağaçlar, tarih, bu kültür bize büyük bir sorumluluk yüklüyor" diyen Tüzün, şöyle devam etti:

"Bizler, 'Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetiyle büyüdük. Yanı başımızda, Metristepe'de yatan şehitlerimizin ruhlarını rahatsız etmekten korkarak büyüdük. Biz özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzu, vatan sevgimizi, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak üzere atalarımızdan miras aldık. Tarih boyunca 'kanların döküldüğü bu toprağa ter dökmenin vaktidir' diyerek çalıştık. Savaştığı düşmana bile dost elini uzatanların torunları olarak, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' düsturuna inandık." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yenik sayılmasıyla Anadolu'nun emperyalist devletler tarafından işgal edildiğini belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te, dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olma yolunda kararlılıkla hedeflerine yürüdüklerini ifade eden Çakacak, şunları söyledi:

"Gazilerimiz, şehitlerimiz emin olsunlar. Karşımıza çıkartılan her türlü zorluklara rağmen ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ve daha da güçlenerek ilerliyor. Atalarımızın vatan kıldığı bu topraklarda yaklaşık bin yıldır nasıl var olmayı başardıysak, yine binlerce yıl bu coğrafyada var olacağız. Anadolu, bizim son vatanımızdır ve hep öyle kalacaktır."

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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